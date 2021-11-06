مصر… آلاف الموظفين الحكوميين يتقدمون للعلاج من الإدمان

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، إن آلاف الموظفين الحكوميين تقدموا للعلاج من الإدمان خلال 10 أشهر.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن القباج، التي تتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أوضحت أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 6 آلاف و85 حالة خلال الـ10 أشهر الأولى من 2021.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان كان لها دور في التوعية بهذا الخطر، مشيرة إلى أن الخدمات العلاجية يتم تقديمها مجانا للمرضى.

كما أكدت القباح أن علاج الإدمان في مصر يتم وفقا للمعايير الدولية، مؤكدة أنه يتم فرض حالة من السرية التامة في التعامل من يطلبون العلاج من الإدمان.

وأوضحت نيفين القباج إلى أن المتقدمين للعلاج من الإدمان كان بينهم إناث، بينما بلغت نسبة الذكور أكثر من 94 في المئة.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن حملات التوعية الخاصة بالعلاج من الإدمان تعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول مزاعم مساعدتها في التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

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