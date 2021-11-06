جنرال إسرائيلي سابق: الجبهة الداخلية ستتعرض لخسائر فادحة في الحرب المقبلة

قال الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، إن بلاده ستتعرض لخسائر فادحة في الحرب المقبلة.

ونقلت القناة العبرية الـ12، أمس الجمعة، عن الجنرال بريك أن الجيش الإسرائيلي ليس مؤهلا أو مستعدا للحرب المقبلة التي ستكون متعددة الجبهات، وخسائرها ستنصب على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وتكون هائلة.

وفي مجمل تعليقه على المناورات الإسرائيلية الداخلية التي أجريت الأسبوع الماضي، من الأحد وحتى الخميس، داخل الجبهة الداخلية لبلاده، أن أي حروب مستقبلية مع بلاده ستكون حروبا داخلية، وأن الجيش الإسرائيلي بدأ ينتبه ويهتم بضعف تلك الجبهة، التي تشكل خطرا استراتيجيا على الأمن القومي الإسرائيلي.

ستشهد مناطق متفرقة من البلاد تحركات نشطة لقوات الأمن - مركبات عسكرية ومقاتلات حربية ومروحيات وطائرات أخرى. لقد تم التخطيط للتدريبات في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2021 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2021

وأكد الجنرال يتسحاق بريك أن الحروب المسقبلية ستشهد سقوط آلاف الصواريخ والطائرات دون طيار والصواريخ الدقيقة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأن بلاده ستتكبد خسائر كبيرة، وأكد أن "ما عاشه المستوطنون في الحروب السابقة لن يكون مشابها لما سيحدث في حال اندلعت الحرب على أكثر من جبهة".

وأفاد بأن تلك الجبهة الداخلية ستتلقى صواريخا دقيقة توجه ناحية التجمعات السكانية والبنية التحتية الداخلية، مثل محطات الكهرباء وخزانات المياه والغاز والوقود في بلاده، خاصة التي تقع في المنطقة الشمالية الإسرائيلية، وتحديدا مدينة حيفا.

وشدد الجنرال يتسحاق بريك على أن الحرب المقبلة لبلاده ستشهد مواجهات عنيفة بين فلسطيني الداخل والمستوطنين.

למה יישמעו אזעקות מחר ברחבי הארץ? ראש רשות החירום הלאומית, יורם לרדו, מסביר ב-#שליגואטה: "אנחנו בעיצומו של תרגיל החירום הלאומי, שמיועד לבחון איך תיראה המלחמה הבאה בעורף, כולל מצבי הקיצון. מחר יתורגל האזרח בכניסה למרחב המוגן"@Syechimovich @YigalGueta — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2021

وفي السياق نفسه، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بانطلاق مناورة "نقطة تحول" على الجبهة الداخلية يوم الأحد الماضي، تحاكي عدة سيناريوهات لحرب شاملة على أكثر من جبهة، فضلا عن احتمال اندلاع اضطرابات في البلدات العربية في الداخل.

وشارك في مناورة "نقطة تحول" وحدات الجبهة الداخلية نفسها، بمشاركة الجيش الإسرائيلي، وكثير من الوزارات والهيئات الحكومية، وهي المناورة التي استمرت حتى الخميس الماضي، بهدف الاستعداد لتعرض الجبهة الداخلية لأي هجوم، داخلي أو خارجي، مثل قصف إيراني.

وتعاون في المناورة العسكرية هيئة الطوارئ الوطنية وأجهزة وخدمات الطوارئ على المستوى الإسرائيلي في أسبوع، تقريبا، يسمى سنويا "أسبوع الجبهة الوطنية الداخلية"، يشارك فيه آلاف الجنود وقوات الأمن الإسرائيليين.

"נקודת מפנה": תרגיל חירום משותף לגופי הביטחון והחירוםhttps://t.co/EfoPB0lrMa — ערוץ 20 (@arutz20) October 31, 2021

ويفترض أن تحاكي المناورة العسكرية الإسرائيلية الضخمة حالة أشبه بحرب متعددة الجبهات على إسرائيل، تضمن عمليات إجلاء للمستوطنين أثناء الحرب، فعليا، مع الاستعداد للتعرض لهجمات إلكترونية وقذائف وصواريخ يمكنها تعطيل وشل الحياة في البلاد.

ومن بين ما يتم التدريب عليه خلال تلك المناورة العسكرية الإسرائيلية الضخمة، تدريبات لمحاكاة حرب واسعة النطاق يتوقع أن تشهد إطلاق ألفي صاروخ من "حزب الله" اللبناني يوميا على الداخل الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تأخذ التدريبات في الاعتبار دروسا من المواجهات السابقة التي وقعت في الشمال، ومن حرب مايو/ أيار التي خاضتها إسرائيل مع فصائل المقاومة بقطاع غزة، والتي تسمى بحرب "سيف القدس"، والتي استمرت 12 يوما كاملة، ومن نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، صيف العام 2006.

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