هل يمكن زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي؟.. فيديو

تحتاج زراعة الأرز إلى كمية كبيرة من المياه، مقارنة بغيرها من الزراعات، إلا أن التجارب العلمية الأخيرة، أثبتت أنه يمكن زراعة الأرز في الصحراء وليس في مناطق زراعية فقط.

وفي مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم السبت، اقترح عبدالعزيز السحيباني، المهندس السعودي، زراعة محصول الأرز في صحراء الربع الخالي عبر استخدام مياه بحر الخليج، مؤكدا أن تلك التجربة سبق القيام بها في الصين.

فيديو | م. عبدالعزيز السحيباني لـ #برنامج_120: اقتراح زراعة الأرز في الربع الخالي باستخدام مياه بحر الخليج مشابه لتجربة #الصين#الإخبارية pic.twitter.com/79j6IblPLt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2021

وأوضح السحيباني أن هناك مناطق منخفضة في شمال شرق صحراء الربع الخالي، بحوالي 20 مترا، وهي مناطق بمساحات كبيرة، مرجحا أنها كانت جزءا من الخليج قبل انحساره.

وأضاف المهندس السعودي أن انخفاض هذه المواقع من الممكن أن يؤدي إلى انسياب المياه المالحة من الخليج، وذلك دون الحاجة إلى عمليات الضخ، مشيرا إلى إمكانية حفر قناة في تلك المنطقة المنخفضة، وهو ما تؤدي إلى تدفق المياه بسهولة إلى صحراء الربع الخالي.

وأضاف عبدالعزيز السحيباني، المهندس السعودي، أن يتم في البداية إقامة مزرعة لزراعة محصول الأرز، مع تخفيف المياه المالحة بمياه عذبة، لافتا إلى أنه يمكن إقامة هذه المزرعة بتكاليف قليلة.

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