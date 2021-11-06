الملك سلمان يبعث برسالة مواساة إلى أمير الكويت

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، ببرقية عزاء ومواساة، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاءت برقية العزاء في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الملك سلمان في رسالته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة".

​وختم العاهل السعودي رسالته بالدعاء بالمغفرة والرحمة للفقيد الكويتي. وفي الإطار ذاته، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برسالة عزاء ومواساة إلى أمير الكويت.