الملك سلمان يبعث برسالة مواساة إلى أمير الكويت

وجاءت برقية العزاء في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الملك سلمان في رسالته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة".
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان أمير دولة #الكويت في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح.#واس pic.twitter.com/Sp9Pdp5355
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 6, 2021
وختم العاهل السعودي رسالته بالدعاء بالمغفرة والرحمة للفقيد الكويتي. وفي الإطار ذاته، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برسالة عزاء ومواساة إلى أمير الكويت.
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