انهيار سقف على رؤوس التلاميذ في أغنى محافظات العراق... فيديو

تسبب أنهيار سقف إحدى مدارس محافظة البصرة، الغنية بالنفط، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الحادث أدى إلى إصابة عدد من التلاميذ.

ويظهر مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه رجل بجانب أحد التلاميذ وهو يشير إلى السقف المنهار في مدرسة التلاحم الواقعة في ضواحي قضاء الدير التابع لمحافظة البصرة.

وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80 بالمئة من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.

وتقع البصرة في أقصى جنوبي العراق، على الضفة الغربية لشط العرب، وهي المعبر المائي، الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.