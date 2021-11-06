العثور على جسم مشبوه في مدينة إيلات يثير مخاوف إسرائيل... والجيش يتدخل... فيديو

أثار وجود جسم مشبوه في مدينة إيلات الإسرائيلية على ساحل البحر الأحمر مخاوف إسرائيلية، ما استدعى بدوره تدخل الجيش.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن سفينة عسكرية أطلقت النيران على جسم مشبوه في خليج إيلات على البحر الأحمر، أمام مئات السائحين والمصطافين في المكان.

תיעוד: ספינה של חיל הים ביצעה ירי למים מול מאות מתרחצים בחוף הדרומי במפרץ אילת, קרוב לשמורת האלמוגים. הירי התבצע בעקבות זיהוי חפץ חשוד בתוך המים שהוחלט לירות לעברו בכדי לנטרלו במידה שיש בו חומר נפץ. טרם התקבלה תגובה מדובר צה"ל @ItayBlumental pic.twitter.com/oxJyUqz4LP — כאן חדשות (@kann_news) November 6, 2021

وأكدت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي تعرف على جسم مشبوه في مياه خليج إيلات، وقرر، على الفور، إطلاق النار عليه، بدعوى إبطال مفعول هذا الجسم، في حال احتوائه على متفجرات.

وبدوره، نشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها إطلاق النيران على جسم مشبوه، خلال نشاط روتيني لمقاتلي سلاح البحرية في خليج إيلات على ساحل البحر الأحمر.

מוקדם יותר היום, במהלך פעילות שגרתית של לוחמי זרוע הים במרחב זירת ים סוף, זיהו הלוחמים חפץ חשוד בים במרחק מאות מטרים מהחוף.

לאחר פינוי השטח יחד עם המשטרה הימית, בוצע ירי לעבר החפץ החשוד.

אין חשש לאירוע ביטחוני — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2021

وذكر أن قوات البحرية اشتبهت في أحد الأجسام في البحر، على بعد مئات الأمتار من الشاطئ، وأن تلك القوات تعاملت مع الجسم المشبوه، وقامت بتطهير المنطقة مع الشرطة البحرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تخوف من وقوع حادث أمني.

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