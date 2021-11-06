إعلان لقناة الجزيرة القطرية على كوبري في القاهرة يثير الجدل

أثار إعلان لقناة "الجزيرة" القطرية جرى تعليقه على أحد كباري العاصمة القاهرة، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ونشر مغردون صورا للإعلان الذي يبشر بانطلاقة جديدة للقناة على كوبري أكتوبر الذي يتمد من وسط القاهرة إلى حي مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية.

وجاء في إعلان القناة القطرية: "اكتشف القالب الإخباري الجديد الآن.. الجزيرة انطلاقة تتجدد".

#اللواء | ناشطون مصريون تداولوا إعلانات لقناة الجزيرة، في أشهر شوارع القاهرة، أعلى كوبر أكتوبر، وظهرت الاعلانات بعبارات “اكتشف القالب الإخباري الجديد الآن”.. و”الجزيرة انطلاقة تتجدد”. pic.twitter.com/STlTIxNJqQ — اللواء (@al_liwaaQT) November 6, 2021

صحيفة "المصري اليوم" المصرية، أكدت صحة خبر الإعلان، واعتبرت أن قناة الجزيرة "تنافس كبرى القنوات العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، منها قناة سي إن إن وفوكس نيوز الأمريكيتين".

وأعرب مغردون عن استيائهم من السماح للقناة التي يتهمونها بالترويج لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالعودة إلى مصر بعد توقف عملها لسنوات.

الجزيرة مباشر مصر ستعود فى ثوبها الجديد حتى يمكنها متابعة الثورات القادمة وتصوير الثوار وعودة المطاريد لتكون فى استقبالهم بمطار القاهرة او حول كباش ميدان التحرير استعدادا لتحطيمها . — SALAH FODA (@safoda) November 6, 2021

فيما أعرب آخرون عن ترحيبهم بالخطوة، معتبرين أنها إحدى ثمار المصالحة التي احتضنتها مدينة العلا السعودية مطلع العام الجاري.

اعلان لقناة الجزيرة من قلب القاهره

بشاير المصالحة

ربنا يهني سعيد بسعيده بس ممكن تبطلوا تقدموا فيا بلاغات لتويتر

حبوا بعض بعيد عني الله يسعدكم😅 pic.twitter.com/5rTYmgZ7q1 — غادة نجيب (@Ghadanajeb) November 6, 2021

ثمار المصالحة..

قناة #الجزيرة تبدأ بنشر لافتاتها في الشوارع الرئيسية في #القاهرة وكتبت القناة على إعلانها أعلى كوبري أكتوبر: «اكتشف القالب الإخباري الجديد الآن الجزيرة انطلاقة تتجدد» pic.twitter.com/DZ0l5GoFLA — كبسولات صحفية (@KabsulatPress) November 6, 2021

والأسبوع الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامشة قمة "كوب 26" للمناخ في مدينة غلاسكو في إسكتلندا، وجرى تداول صور للزعيمين شهدت تبادل ضحكات ومصافحة حارة بينهما.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، ظهرت مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، في بث مباشر من وسط العاصمة المصرية القاهرة، خلال نشرة أخبار للقناة، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاق مكتب الجزيرة هناك قبل نحو 8 سنوات.

وكانت الجزيرة قد أغلقت مكاتبها في القاهرة في أغسطس/آب من عام 2013.

وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة مؤخرا تحسنا كبيرا بعد سنوات من القطيعة بينهما، وذلك في ظل المصالحة التي جرت بعد توقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري، وأسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي قاطعت بسببها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر منتصف عام 2017.

وفي مايو/أيار الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي نقل له رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تضمت دعوة للسيسي لزيارة الدوحة.

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