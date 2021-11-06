تونس تستأنف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، استئناف بلاده المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدات.

وقال البنك المركزي إن الاستئناف جاء بعد طلب من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، بحسب "رويترز".

وأوضح البنك أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخرا.

وبين أن اللقاء شهد بحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم دولي.

وقبل أيام، ذكر محافظ البنك المركزي أن الممولين الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار المنظمات المالية العالمية، مستعدون للاستجابة لمطالب بلاده شريط أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة ودقيقة.

وتواجه تونس أسوأ أزمة خلال عقد من الديمقراطية، بعد أن أقال الرئيس الحكومة وجمد البرلمان بمساعدة من الجيش في خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية ومنها الإسلامية بأنها "انقلاب".

وجاء هذا بعد أشهر من الأزمات والنزاعات بين الرئيس قيس سعيد السياسي المستقل، ورئيس الوزراء هشام المشيشي والبرلمان، في الوقت الذي انزلقت فيه تونس إلى أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت جراء وباء كورونا.