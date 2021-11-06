تل أبيب تكشف حقيقة خطف ضابطين إسرائيليين... فيديو

كشف عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم السبت، حقيقة خطف ضابطين إسرائيليين.

ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، نفى من خلالها خطف ضابطين إسرائيليين، موضحا أن ما نشرته قناة الجزيرة، أمس الجمعة، في برنامج "ما خفي أعظم" حول اختطاف ضابطين إسرائيليين هو خبر ليس صحيحا.

2/ هذه هي مناورة يائسة أخرى تقوم بها حماس التي تحاول, على خلفية الأوضاع الصعبة التي تسود في قطاع غزة بسبب تصرفاتها الإرهابية, حشد التأييد لها في صفوف الجمهور الفلسطيني من خلال ترويج الأكاذيب المكشوفة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 6, 2021

وأوضح أن الشخصان اللذان عرضا في تقرير قناة "الجزيرة" ليسا إسرائيليين، ولا علاقة لهما ببلاده، مدعيا أنها مناورة يائسة من حركة حماس، تحاول من خلالها حشد التأييد في صفوف الجمهور الفلسطيني عبر ترويج الأكاذيب، على حد زعمه.

وادعى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير غندلمان، أن قناة الجزيرة تثبت أنها تشكل منبرا للدعاية لحركة "حماس"، زاعما أنها ليست وسيلة إعلامية صاحبة مصداقية.

ونشرت الجزيرة، أمس الجمعة، شريط فيديو لجهة أطلقت على نفسها اسم "حركة حرية"، قد ذكرت في لقطات مصورة اختطاف إسرائيلييْن اثنين، مرفقة بأوراق ثبوتية إسرائيلية، وذلك خلال تنفيذهما مهمات أمنية سرية خارج إسرائيل.

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