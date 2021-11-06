بعد إعلانها الانتصار عليه... أفيخاي أدرعي يرد على صحفية لبنانية

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على الصحفية اللبنانية، سنا كجك، التي أعلنت أمس انتصارها الإعلامي عليه.

ونشر أفيخاي أدرعي صورة لكجك على حسابه بتويتر، مساء السبت مغردا بالقول: "يبدو أن مَن تدعي أنها إعلامية المدعوة سنا كجك مستمرة في اعتماد استراتيجية المونولوج مستخدمة اسمي مجددا".

وأضاف: "يبدو أن استراتيجيتها كاستراتيجية حزب المقاولة (يقصد "حزب الله" اللبناني") الذي تؤيده القائمة على الوهم، الأوهام والتهيؤات".

يبدو أن مَن تدعي أنها إعلامية المدعوة سنا كجك مستمرة في اعتماد استراتيجية المونولوج😉 مستخدمة اسمي مجددًا.يبدو أن استراتيجيتها كاستراتيجية حزب المقاولة الذي تؤيده القائمة على الوهم، الأوهام والتهيؤات #استراتجية_الانفصام.صورة المدعوة المطلوب منها احترام الحجاب في الصور @sanakojok pic.twitter.com/xIMxZrYMaY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2021

وأمس الجمعة، نشرت سنا كجك مقاطع فيديو توجهت فيه إلى أدرعي قائلة له باللغة العبرية "بإستراتيجيتنا الإعلامية انتصرنا".

وقالت "قررنا الخوض في غمار الحرب الإعلامية النفسية ضد المنظومة الاعلامية الاسرائيلية لأننا ندرك مدى تأثيرها عليهم وعلى صفحاتهم التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك الناطقة باللغة العربية وعلى راسها صفحة المتحدث الرسمي باسم جيش العدو للاعلام العربي أفيخاي أدرعي".

وأضافت كجك "ما لفت الانتباه انه لأشهر عدة رأس حربة الإعلام الاسرائيلي أدرعي لم يتطرق في منشوراته لأي من الصحافيين اللبنانيين باستثناء منذ أيام تطرق لأحدهم على الهامش، وكما تعلمون لي صولات وجولات من التحدي مع أدرعي وانتصرنا عليه في كل جولة وها هو صمت عني منذ أشهر!وهذا انتصار".

كما تابعت كجك قائلة "وبعد الذي استعرضناه عن صمت المتحدث باسم جيش الإسرائيلي أقول له إننا باستراتيجيتنا الإعلامية أجبرناك أنت ومنظومتك على الصمت".

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