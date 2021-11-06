السعودية.. صورة نادرة للملك سلمان خلال افتتاح سد بالمملكة

ونشر الحساب الرسمي للعاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له، أظهرت فيها صورة نادرة للملك فهد، برفقة الملك سلمان، حينما كان أميرا للرياض، أثناء افتتاح مشروع سد أبها، في العام 1974.

#الملك_فهد والأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن رحمهم الله و #الملك_سلمان والأمير خالد الفيصل حفظهما الله خلال افتتاح مشروع سد أبها، في عهد "الفهد " من أجل مساعدة سكان أبها في حجز مياه الأمطار والسيول في وادي أبها. في عام 1394هـ الموافق 1974م pic.twitter.com/L59Wxny2y2 — فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) November 6, 2021

وظهر في الصورة الملك فهد، ومعه كل من الملك سلمان، والأمير تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، خلال افتتاح السد، وتواجد في الصورة، الأمير خالد الفيصل، أيضا.

ويشار إلى أن المملكة افتتحت، في عهد الملك فهد، مشروع سد أبها بهدف مساعدة سكان أبها على حجز مياه الأمطار والسيول في وادي أبها.

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