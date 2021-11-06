 العاهل المغربي: سيادة المغرب على الصحراء موضوع لا نقاش فيه

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن سيادة المغرب على الصحراء موضوع لا نقاش فيه، مشيرا إلى أن التفاوض يمكن أن يكون حول إيجاد حل سلمي.

ذكرت ذلك شبكة "العربية" في سلسلة تدوينات على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى قول العاهل المغربي: "رحبنا بقرار واشنطن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".

وتابع: "لا تفاوض على سيادتنا على صحراء المغرب ولكننا سنتفاوض من أجل حل سلمي"

وقال ملك المغرب: "نشكر جميع الدول التي اعترفت بسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية"، مضيفا: "قضية الصحراء هي قضية المغاربة وعلى الجميع الدفاع عنها".

وأشاد الملك محمد السادس بالقوات المسلحة المغربية وجهودها في حفظ الأمن.

وتشهد العلاقات بين المغرب والجزائر توترا منذ عقود، حيث تدعم الجزائر "جبهة البوليساريو"، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، بينما تعتبر الرباط أن الصحراء ضمن أراضيها.

العاهل المغربي: لا تفاوض على سيادتنا على صحراء المغرب ولكننا سنتفاوض من أجل حل سلمي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 6, 2021

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي واسع للمحافظات الصحراوية مع حكومة وبرلمان محليين تحت السيادة المغربية، لكن حركة البوليساريو ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

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