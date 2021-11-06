صحيفة: أمن الدولة الكويتي يقبض على مجموعة متعاونة مع "حزب الله"

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن جهاز أمن الدولة اتهم المقبوض عليهم بتجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

جاء ذلك بعدما تلقت وزارة الداخلية الكويتية تقريرا أمنيا من دولة وصفتها بالشقيقة، أفاد بأن مجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يوصف بأنه من كبار رجال العمل الخيري.

ويحقق حاليا جهاز أمن الدولة الكويتي مع الأربعة متهمين في عده تهم منها تبييض أموال لـ”حزب الله” في الكويت، وتشجيع الشباب الكويتي على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله، وتهريب المخدرات في من سوريا واليمن.

وأرجعت المصادر زيارة وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي؛ للاطلاع على التحريات في تلك القضية، وأضافت المصادر أن المتهمين اعترفوا بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق، ومن المنتظر تحويل المتهمين إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.