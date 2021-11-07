الحكومة الليبية ترفض قرار "الرئاسي" بوقف وزيرة الخارجية عن العمل

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بيانا، مساء أمس، أعلنت فيه رفضها لقرار المجلس الرئاسي الليبي بوقف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، عن العمل وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية تفجير لوكربي عام 1988.

وأوضح مجلس الوزراء الليبي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة النفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.

وطالب مجلس الوزراء الليبي في بيانه، بضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته.

وبناء على ما سبق، فقد فإن مجلس الوزراء يوجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مؤكدا تقديره لكل جهودها الوطنية في أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة لـ"سبوتنيك"، إن قرار وقف المنقوش "جاء على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية لوكربي، الذي وقع عام 1988، ومخالفات أخرى".

وأوضحت المتحدثة أن قرار وقف الوزيرة الليبية عن العمل يعد احتياطيا بغرض التحقيق، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي في بيان، إنه تقرر منع المنقوش من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات والبت في نتائجها.