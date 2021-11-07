شركة عالمية تتوقع أن تحقق الإمارات نموا اقتصاديا بنسبة 3% في 2022

قالت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" البريطانية للخدمات المهنية، اليوم الأحد، إنها تتوقع أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نموا في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 في المئة خلال العام المقبل 2022.

وتوقع تقرير صادر عن الشركة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أن تبلغ نسبة التضخم في الإمارات على مدار العام الحالي 2 بالمئة، ثم سيرتفع قليلا خلال العام المقبل 2022، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وفيما ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تعافيا من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد أشار إلى أن الإمارات تحديدا ستكون الأكثر زخما.

وأوضح تقرير شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" أن تفرد الإمارات في التعافي من أضرار كورونا الاقتصادية يعود لعوامل عدة، هي استضافتها معرض دبي إكسبو 2020، وإعادة فتح حدودها أمام حركة السياحة والسفر، وتفوقها عالميا في معدلات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأخيرا ارتفاع أسعار النفط منذ مطلع العام الحالي.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا معرض دبي إكسبو 2020، الذي يختتم فعالياته في 31 مارس/ آذار 2022، ويحمل شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل". وتشارك في فعاليات المعرض العالمي أكثر من 192 دولة.