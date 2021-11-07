إيران: محاولة اغتيال الكاظمي فتنة يجب تعقبها في مراكز الفكر الأجنبية الداعمة للإرهاب

عبرت إيران عن استنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم الأحد.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي هي فتنة جديدة".

وطالب شمخاني بضرورة تعقب تلك "الفتنة"، في الغرب، حيث مراكز الفكر التي تدعم المجموعات الإرهابية.

سوء قصد به جان نخست‌وزیر عراق فتنه جدیدی است که رد آن را باید در اتاق‌های فکر خارجی جستجو کرد که از سال‌ها قبل با ایجاد و پشتیبانی گروه‌های تروریستی و اشغال این کشور، جز ناامنی، ایجاد اختلاف و بی‌ثباتی، ارمغانی برای مردم مظلوم #عراق نداشته‌اند. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) November 7, 2021

وقال: "يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزله، حسبما صرحت خلية الإعلام الأمني في بيان لها.

وأوضح البيان أن الكاظمي لم يصب "بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن"القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

يذكر أن ذلك يأتي بعدما أكد مصدر أمني عراقي وقوع انفجار لم تعرف طبيعته في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأضاف المصدر أن "دوي الانفجار، لم تعرف طبيعته، سُمع قبل قليل في محيط المنطقة الخضراء"، لافتا إلى أن " الانفجار أعقبه إطلاق رصاص من قبل القوات الأمنية".

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