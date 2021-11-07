مصر.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 جراء انهيارات بعقارين

وتلقت أجهزة الأمن في بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع انفجار جراء تسرب غاز داخل أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الأحد.

وبعد انتقال رجال المباحث والحماية المدنية إلى موقع الحادث أظهرت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وإثر استماع رجال المباحث لأقوال عدد من المصابين، تبين أن تسرب غاز تسبب في حدوث انفجار وتصدعات وانهيار جدران بعقارين مجاورين.

وبالتزامن مع إجراء رجال المباحث معاينة لمكان الواقعة، تم إخطار مسئولي محافظة الجيزة وحي الطالبية لإجراء معاينة للعقارين وإعداد تقرير بشأن سلامتهما الإنشائية.