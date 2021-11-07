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    الإمارات: العلاوة الحكومية لـ 4 من أبناء الموظف فقط

    © AFP 2021 / Karim Sahib
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    كشف برنامج "نافس" الحكومي الإماراتي قصر العلاوة الحكومية للعاملين في القطاع الخاص على 4 من أبناء الموظف ققط.

    وحسب موقع الإمارات اليوم أكد "نافس" أن "صرف العلاوة الحكومية لأبناء العاملين في القطاع الخاص يشمل أربعة أبناء فقط لكل مواطن حداً أقصى".

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    وتحدث "نافس" عن حالات أخرى تضبط موضوع صرف العلاوات، منها أن يكون "أحد الزوجين عاملا ضمن القطاع العام والآخر في القطاع الخاص"، مؤكدا أن ما يحدد إمكانية صرف الدعم من عدمه في هذه الحالة هو "وظيفة الزوج حصراً".

    واشترط البرنامج "مرور 60 يوماً على فقدان العمل لحصول المواطن على الإعانة المالية لبرنامج الدعم المؤقت"، مشددا على "أن يكون ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادة المواطن".

    ودعا "نافس" عبر موقعه الإلكتروني "الراغبين في الاستفادة من مزايا برنامج الدعم الحكومي لرواتب المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى تقديم طلبات للحصول على هذا الدعم عن طريق المنصة الرقمية نافس".

    يشار إلى أن برنامج "نافس" هو برنامج أطلقته الحكومة الإماراتية في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل "رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة".

    وطبقا للبرنامج فإن مستهدفوه هم "المواطنون الباحثون عن العمل، إضافة إلى العاملين الحاليين في القطاع الخاص من الجنسين وتتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً".

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