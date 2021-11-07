الرئيس الإيطالي يتلقى "هدية ثمينة" من نظيره الجزائري... صورة

تلقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا "هدية ثمينة" من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة زيارته للجزائر.

وحسب صحيفة "النهار"، أقام الرئيس الجزائري أمس السبت مأدبة عشاء بقصر الشعب على شرف الرئيس الإيطالي تكريما له.

صورة.. الرئيس #عبد_المجيد_تبون يُهدي نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حصانًا عربيًا أصيلًا pic.twitter.com/8IALMxTAHq — Ultra Algeria الترا جزائر (@UltraAlgeria) November 7, 2021

وأضافت الصحيفة أن تبون أهدى نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا خلال حفل العشاء.

وكان الرئيس الإيطالي قد وصل أمس السبت، إلى الجزائر في زيارة لمدة يومين، حيث أجرى محادثات على انفراد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تناولت تعزيز علاقات التعاون وفتح أفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

يذكر أن الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر 2020 مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.

وتسمح هذه المذكرة بتعزيز الحوار الثنائي والتعاون الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين.

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