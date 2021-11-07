رسالة من السيسي إلى القوى السياسية في العراق بعد محاولة اغتيال الكاظمي

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى كافة الأطراف والقوى السياسية العراقية، بعد ‏المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.‏

وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه "يدعو كافة الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى نبذ العنف والتهدئة، والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار العراق وتحقيق آمال شعبها".

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي بأنها "آثمة"، وتابع أنه يدين هذه المحاولة الغاشمة.

كما "دعا الله تعالى أن يحفظ الكاظمي وأن يتحقق الاستقرار والأمن للعراق والعراقيين".

كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلي التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من اجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق امال الشعب العراقى الشقيق ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 7, 2021

وتعرض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة، بواسطة 3 طائرات مسيرة، وذلك أثناء تواجده في منزله بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وتمكنت قوات الأمن العراقية من إسقاط طائرتين من الطائرات التي استهدفت الكاظمي.

وفي أول تصريحات له بعد محاولة اغتياله، طمأن مصطفى الكاظمي الشعب العراقي أنه بخير وبصحة جيدة، وودعا إلى ضبط النفس والتهدئة للحفاظ على العراق.

وأدانت العديد من الدول العربية والأجنبية محاولة اغتيال الكاظمي، كما وصفت جامعة الدول العربية المحاولة بأنها "دنيئة".

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