لماذا تنتشر آليات عسكرية في شوارع الأردن غدا؟

يشهد الأردن حدثا مهما، غدا الاثنين، يشمل انتشار آليات عسكرية في شوارعه مع إطلاق صافرات الإنذار وإجراءات أمنية مشددة، ضمن فعاليات أحد التمارين العسكرية.

ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، في خبر عن الحدث، الذي وصفته بـ "التمرين الوهمي"، الذي سيتم تنفيذه في العديد من المناطق بالبلاد، غدا الاثنين.

وتقول الوكالة إن التمرين الوطني يحمل اسم "درب الأمان" وينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للوقوف على مدى جاهزية مؤسسات الدولة واختبار السلامة العامة في العديد من مناطق المملكة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات التمرين حتى مساء الأربعاء المقبل، ويتضمن محاكاة أحداث متنوعة في مناطق داخل العاصمة عمان وضواحيها، إضافة إلى فعاليات في محافظات إربد والكرك والعقبة وفي وادي الموجب والبترا.

كما يتضمن التمرين تنفيذ إغلاقات أمنية وإطلاق صافرات إنذار، إضافة إلى تنفيذ فعاليات أمنية بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة.

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