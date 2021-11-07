يحيى رسول: العراق تعرض لاستهداف خطير بمحاولة اغتيال الكاظمي

قال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن الدولة العراقية تعرضت لاستهداف خطير بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي جرت صباح اليوم باستخدام طائرات مسيرة استهدفت منزله.

ووصف يحيى رسول، الهجوم بـ " الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "الاستهداف كان يهدف لاغتيال الكاظمي، ويعد ذلك استهدافا خطيرا للـدولة العراقية".

وتابع: "من قاموا بتلك المحاولة هم جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية بأنها ضعفا".

وتابع: "ستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي والقبض على من قاموا به وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة".

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية: "من يظن أن يد قواتنا لا تصل إليه فهو واهم"، مضيفا: "ليس هناك كبير أمام القانون، وليس هناك كبير على العراق، التي سيكون النصر حليفها".

إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi بهدف اغتيال سيادته، يعد استهدافاً خطيراً للـدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفاً.. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 7, 2021

وقالت وزارة الداخلية العراقية أن محاولة اغتيال الكاظمي تم تنفيذها بـ 3 طائرات مسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط اثنين منهم.

ولم يتسبب الهجوم في أي أضرار لرئيس الوزراء العراقي، بينما تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.

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