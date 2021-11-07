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    وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة

    إسرائيل تقدم اقتراحا بديلا لفتح القنصلية الأمريكية بالقدس

    © AFP 2021 / KARIM SAHIB
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    قدمت السلطات الإسرائيلية اقتراحا بديلا لفتح قنصلية أمريكية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.

    رام الله - سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال وزير الخارجية يائير لابيد اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنه "بإمكان واشنطن افتتاح قنصلية لدى الجانب الفلسطيني)، في رام الله".

    نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
    © AFP 2021 / ABBAS MOMANI
    المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: لن نقبل إلا أن تكون القنصلية الأمريكية في القدس عاصمة دولتنا

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد صرح خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، مساء أمس السبت، مع وزيري الخارجية والمالية بأن "الحكومة الإسرائيلية بمختلف مركباتها تعارض مثل هذه الخطوة (فتح القنصلية في القدس الشرقية)".

    وأضاف "لقد تم نقل هذا الموقف إلى الإدارة الأمريكية"، مؤكدا أن إسرائيل "لا تبحث عن الدراما والشجار والخلافات مع واشنطن".

    وفي رد فعل على تصريحات بينيت، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات بوصفها "تحديا سافرا لقرارات وسياسة الإدارة الأمريكية التي تعلن مرارا وتكرارا رفضها الاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب، وتؤكد في عديد المناسبات إصرارها على إعادة فتح القنصلية".

    وعبرت الخارجية الفلسطينية عن أملها في ترجمة المواقف والقرارات الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان، والداعية لإعادة فتح القنصلية، "إلى خطوات عملية تلزم إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام الدولية".

    يذكر أن القنصلية الأمريكية في القدس كانت الممثلة الدبلوماسية لمدة 20 عاما عن الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى قرار إغلاقها عام 2019 على يد الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب، والتي كانت قد اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وافتتحت سفارتها لدى إسرائيل هناك.

    وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أعلن، خلال حملته الانتخابية، أنه يعتزم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في رام الله في أيار/مايو الماضي، أن إدارة بايدن ستعيد فتح القنصلية في القدس، المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، موضحا أنها طريقة مهمة "للتعامل وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني".

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