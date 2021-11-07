مصدر: الدبيبة يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

كشف مصدر مقرب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل.

طرابلس - سبوتنيك. وجاء حديث المصدر في تصريحات إلى وكالة سبوتنيك بعد وقت قصير من إعلان مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح غدا.

وأوضح المصدر أن عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، دون إضافة تفاصيل.

يأتي هذا بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات الليبية موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال عماد السايح رئيس المفوضية: "إن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سوف يبدأ من الغد الاثنين الموافق الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، وينتهي في 22 من الشهر نفسه".

وأكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية سوف تكون في الـ24 من ديسمبر/ كانون الاول المقبل، وستكون الجولة الثانية بعد قرابة 52 يوما، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وعن تخوفات المفوضية من الخلاف بين المجلس الرئاسي والبرلمان حول الشروط التي ستجرى الانتخابات الرئاسية طبقا لها، قال السايح إن المفوضية تتمنى أن تزول الصراعات السياسية والخلافات بين الفرقاء اللليبين لتتاح فرصة للجميع من أجل إعادة بناء المشهد السياسي في ليبيا، لنتمكن من عبور مفترق الطرق الذي نحن فيه بسلام.

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