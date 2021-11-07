80 عضوا من "النواب الليبي" يعلنون دعمهم لـ "الرئاسي" ضد "خروقات الحكومة"

أصدر 80 عضوا في مجلس النواب الليبي بيانا أعربوا فيه عن تأييدهم للمجلس الرئاسي الليبي ضد ما قالوا إنه خروقات الحكومة لخارطة الطريق.

وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أعلن النواب الموقعون تأييدهم "لكل ما ورد في خطاب المجلس الرئاسي حول ما تتطلبه المرحلة التمهيدية، خاصة فيما يتعلق بقيام الحكومة بتعيين المراكز الإدارية المهمة".

ودعا الموقعون على البيان الحكومة إلى ضرورة "الالتزام بكل ما جاء في خطاب المجلس الرئاسي الليبي، والذي يحمل رقم "م.ر.ل 6/2021".

يشار إلى أن خلافا كبيرا كان قد نشب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بعد إصدار الأخير قانون الانتخابات الرئاسية، وهو ما لم يوافق عليه المجلس الرئاسي.

وقد أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح اليوم الاحد في مؤتمر صحفي موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، مؤكدا أنه سوف يبدأ من الغد الاثنين الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، وينتهي في الـ22 من الشهر نفسه".

وأكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية سوف تكون في الـ24 من ديسمبر/ كانون الاول المقبل، وستكون الجولة الثانية بعد قرابة 52 يوما، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وعن تخوفات المفوضية من الخلاف بين المجلس الأعلى والبرلمان حول الشروط التي ستجرى الانتخابات الرئاسية طبقا لها، قال السايح إن المفوضية تتمنى أن تزول الصراعات السياسية والخلافات بين الفرقاء اللليبين لتتاح فرصة للجميع من أجل إعادة بناء المشهد السياسي في ليبيا، لنتمكن من عبور مفترق الطرق الذي نحن فيه بسلام.

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