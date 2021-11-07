روسيا والبحرين يوقعان مذكرة تعاون مشترك... صور

ناقشت أمينة شكاوى حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، ورئيس المعهد الوطني لحقوق الإنسان في مملكة البحرين علي أحمد الدرازي المزيد من التعاون، اليوم الأحد، كان أساسها الموافقة الثنائية زيارة مشتركة للمواطنين في المؤسسات الإصلاحية.

وكتبت موسكالكوفا على صفحتها على "إنستغرام": "دعاني السيد الدرازي لزيارة مملكة البحرين للتعرف على عمل المعهد الوطني لحقوق الإنسان".

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وأضافت: "ناقشنا المزيد من تعاوننا في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات وعقد فعاليات مشتركة العام المقبل. واتفقنا على إجراء تبادل عملي للمعلومات حول حالات انتهاك حقوق وحريات مواطنينا، وناقشنا المراقبة المشتركة لمراعاة حقوق الطلاب والسائحين من مواطني مملكة البحرين الذين يدرسون في روسيا. وزيارة مشتركة للمواطنين في السجون.