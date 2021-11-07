الجيش الأمريكي يخرج 270 آلية من الأراضي السورية إلى شمال العراق

أخرجت القوات الأمريكية رتلا مؤلفا من 270 آلية من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة، اليوم الأحد، متجهة به إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في واحدة من أكبر عمليات إخراج تنفذها القوات الأمريكية لآلياتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصادر محلية قولها: إن "رتلا مؤلفا من 150 شاحنة براد و120 ناقلة مسطحة مغطاة تحمل دبابات للقوات الأمريكية خرج على التوالي بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم من قاعدته العسكرية في مطار خراب الجير ترافقه مدرعات حماية للقوات الأمريكية وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات تابعة لقوات "قسد" المدعومة من قبل واشنطن واتجهوا إلى شمال العراق عبر معبر الوليد اللا شرعي".

ويشار إلى أن القوات الأمريكية أخرجت في 25 من شهر أكتوبر الماضي رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق من الأراضي السورية إلى شمال العراق وذلك بعد ساعات من خروج رتل عسكري مؤلف من 79 آلية أغلبها مدرعات عسكرية من مطار خراب الجير بريف اليعربية واتجه نحو الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وتطالب سوريا مرارا وتكرارا بخروج القوات الأمريكية من داخل أراضيها وتعتبرها قوات غير شرعية ، ودخلت من خارج الأمم المتحدة.