السعودية... تداول مشاجرة عنيفة على "تويتر".. والسلطات تتدخل

ونقلت صحيفة "اليوم"، مساء اليوم الأحد، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة السعودية، أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة نجحت في تحديد هوية مواطنين تشاجرا، وهو المشاجرة التي أثارت ضجة بعدما تم تداولها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط مواطنين إثر مشاجرة بـ #مكة تم تداولها في مقطع فيديو #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/foNT1L4DL8 pic.twitter.com/kiDjwTdFnk— صحيفة اليوم (@alyaum) November 7, 2021
ونجحت شرطة مدينة جدة في إلقاء القبض عليهما، وهما مواطنان سعوديان، حيث ضبط بحوزة أحدهما سلاح ناري، في وقت جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، مع إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر سبوتنيك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)