السعودية... تداول مشاجرة عنيفة على "تويتر".. والسلطات تتدخل

تمكنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على مواطنين بعد مشاجرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "اليوم"، مساء اليوم الأحد، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة السعودية، أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة نجحت في تحديد هوية مواطنين تشاجرا، وهو المشاجرة التي أثارت ضجة بعدما تم تداولها في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت شرطة مدينة جدة في إلقاء القبض عليهما، وهما مواطنان سعوديان، حيث ضبط بحوزة أحدهما سلاح ناري، في وقت جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، مع إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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