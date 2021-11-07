الرئيس الإيطالي يدشن حديقة باسم صديق الثورة الجزائرية.. فيديو

دشن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حديقة عمومية بالجزائر العاصمة تحمل اسم صديق الثورة الجزائرية الإيطالي "أنريكو ماتيي"، وذلك خلال تواجده في الجزائر في زيارة رسمية لمدة يومين.

وقام الرئيس الإيطالي خلال اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر، بزيارة حديقة التجارب بالحامة، كما قام بجولة في الواجهة البحرية بقصر رياس البحر “الحصن 23”.

ونشرت الرئاسة الإيطالية عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" فيديو للرئيس الإيطالي وهو يقوم بتدشين الحديقة التي اختير لها اسم "أنريكو ماتيي".

و في جوان الفارط، قال السفير الإيطالي بالجزائر، جيوفاني بوغلييزي، أن الراحل أنريكو ماتيي يعتبر "شخصية بارزة أسست لمرحلة فاصلة في العلاقات بين إيطاليا والجزائر".

ويحمل أنبوب الغاز "العابر للمتوسط" الذي يربط بين البلدين اسم أنريكو ماتيي منذ سنة 1999 كما منحه مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسام أصدقاء الثورة الجزائرية ما بعد الوفاة.

ويعد المصنع الإيطالي ماتيي أحد أصدقاء الثورة التحريرية، حيث دعم حزب جبهة التحرير الوطني من خلال التواصل المستمر مع ممثليه بالخارج، كما ساهم في تجنيد وتعبئة الطبقة السياسية الإيطالية من أجل دعم ونصرة القضية الجزائرية.

كما قام المدير الأسبق للمؤسسة الوطنية الإيطالية للمحروقات بمساندة الحكومة الجزائرية المؤقتة، خصوصا في مفاوضات إيفيان في الشق المتعلق بالمحروقات.

وتوفي ماتي الذي كان يتمنى زيارة الجزائر يوم 27 اكتوبر 1962 بعد شهرين من الاستقلال في حادث تحطم طائرة جنوب مدينة ميلانو في ظروف غامضة، و لم يتم لحد اليوم الكشف عن ملابسات وفاته.