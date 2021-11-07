البرلمان العربي يدين محاولة اغتيال الكاظمي

أدان البرلمان العربي محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، حيث تم استهداف منزله صباح اليوم، في العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، اليوم الأحد، أكد فيه أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وقال البيان إن البرلمان العربي أكد رفضه هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة، مؤكدا تضامنه مع الشعب العراقي بصورة كاملة.

ودعا البرلمان العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، مطالبا بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادث، الذي وصفه بـ "العملية الإجرامية الفاشلة التي تهدف لضرب مؤسسات الدولة العراقية".

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت، في وقت سابق، أنه تم استخدام 3 طائرات مسيرة في محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء.

© Sputnik من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟

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