السعودية تعلن مقتل 138 من "أنصار الله" بعمليات في مدينة مأرب اليمنية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، "مقتل 138 من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عمليات نفذها بمحافظة مأرب، شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف، إنه "نفذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في الجوبة جنوب محافظة مأرب، والكسارة شمال غربي مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مضيفا أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 138 عنصراً إرهابياً"، حسب "وكالة الأنباء السعودية- واس".

#التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير (17) من الآليات العسكرية والقضاء على (138) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 7, 2021

وصعد التحالف العربي من عملياته في محافظة مأرب مع إحراز جماعة أنصار الله تقدمات ميدانية في المحافظة الغنية بالنفط، إذ أعلنت، الثلاثاء الماضي، سيطرة مقاتليها على 12 مديرية من أصل 14 في المحافظة خلال العمليات العسكرية المستمرة لها للشهر التاسع توالياً ضد الجيش اليمني.

وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، وتمثل السيطرة على مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014. وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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