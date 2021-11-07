الشرطة المصرية تصفي 12 شخصا في اشتباكات مسلحة مع عصابة "شديدة الخطورة"

قتلت قوات الأمن المصرية، في مواجهة مسلحة مع مجموعة شديدة الخطورة، اليوم الأحد، 12 عنصرا إجراميا في محافظة أسوان، أقصى جنوب البلاد.

جاء ذلك خلال مداهمة نفذتها شرطة المحافظة مدعومة بمجموعات أمنية قتالية، لأحد الأوكار، والذي كان يختبئ به خارجين عن القانون ومسجلين خطر ومطلوبين أمنيا، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

جرت العملية في قرية عرب كيما التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، وأثناء المداهمة تبادل الطرفان إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 12 من المجرمين وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى الجامعي.

وفور الواقعة، توجه فريق من النيابة العامة إلى موقع الاشتباكات، حيث عاين المكان، فيما فرضت قوات الأمن حاجزا بمحيط المنطقة الاشتباكات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني بالمحافظة، قوله إن قوات الشرطة ضبطت 20 بندقية آلية وكمية من الذخيرة عقب الاشتباك، موضحا أن المجموعة الخارجة عن القانون ضمت "أخطر عنصر إجرامي"، والمطلوب على ذمة قضايا عدة.

شهد مركز كوم أمبو، جنوبي مصر، وقائع قتل وسرقة وقطع طرق وتجارة مخدرات من قبل عصابات خارجة عن القانون، والذين اختاروا قرية عرب كيما وكرا لهم، بحسب الصحيفة.

وجاء تحرك الأجهزة الأمنية أيضا، بعدم شوهدت العناصر الخطرة أثناء دخولهم منطقة أبو سلاسل في وضح النهار حاملين الأسلحة الثقيلة، وهو ما أثار حفيظة ومخاوف السكان المحليين.

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