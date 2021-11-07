سامح شكري يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران الأوضاع في المنطقة 

التقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، بهدف بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

القاهرة، 7 نوفمبر - سبوتنيك. وأكد أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري التقى روبرت مالي، ضمن زيارته الجارية إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، من أجل المشاركة في الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اللقاء المصري الأمريكي شهد تبادلا للرؤى حول القضايا والملفات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، دعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، للمشاركة في الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط، المقرر عقده قريبا.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان صباح اليوم الأحد، إن الملا عقد جلسة مباحثات مع غرانهولم، على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ فى غلاسكو باسكتلندا.

وبحث الجانبان أوجه التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة والشراكة في هذا المجال، كما استعرضا تطورات التعاون في منتدى غاز شرق المتوسط الذي تشارك الولايات المتحدة في عضويته بصفة مراقب.

وبحثا أيضا مستقبل التعاون بين مصر والولايات المتحدة من خلال مبادرة الحوار الاستراتيجي المشترك في مجال الطاقة، إلى جانب النظر في نتائج الاجتماعات الأخيرة لمنتدي غاز شرق المتوسط.

وناقش الوزيران مشروعات نقل وتصدير الغاز الطبيعي من خلال جهود دول المنتدى لإيصال الغاز إلى أوروبا والإجراءات التي تم اتخاذها لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

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