مقتل وإصابة 9 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

وأفادت مصادر ميدانية بريف الرقة لوكالة "سبوتنيك"، بأن 3 من مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون على نقطة عسكرية لهم بريف الرقة.

وأضافت المصادر، أن "مجهولين هاجموا إحدى نقاط عسكرية تابعة لقوات "قسد" في بلدة كبش (30 كم شمال غربي الرقة) اليوم الأحد 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأطلقوا وابلا من الرصاص من أسلحتهم الرشاشة عليها".

وأشارت المصادر إلى أن "الهجوم أدى إلى مقتل 3 من مسلحي "قسد" وإصابة 6 آخرين بجروح بينهم 3 في حالة حرجة للغاية، تم نقلهم بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى الوطني في مدينة الرقة".

يشار إلى أن مواقع قوات "قسد" ارتفعت نسبة تعرضها و بشكل دوري لهجمات مسلحة خاطفة تنفذها مجموعات من أبناء القبائل العربية، وعادة ما تسفر عن وقوع قتلى وجرحى ضمن صفوفها.