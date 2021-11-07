إعلام: نجل قائد الجيش الوطني الليبي يزور إسرائيل طلبا للمساعدة العسكرية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن صدام نجل قائد الجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر، قام بزيارة قصيرة إلى إسرائيل، يوم الإثنين الماضي، التقي خلالها عددا من المسؤولين الأمنيين.

وحسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، فإن صدام حفتر وصل إلى إسرائيل، يوم الإثنين الماضي، حاملا رسالة من والده تطلب مساعدة عسكرية سياسية إسرائيلية، وفي المقابل تعهد بإقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل بين ليبيا وإسرائيل.

وأشارت "هآرتس" إلى أنه لم يصدر أي تعليق من حفتر أو الجانب الإسرائيلي بشأن الزيارة، علما أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وليبيا.

وأضافت الصحيفة، أن الزيارة استمرت لمدة 90 دقيقة وشملت لقاءات مع جهات أمنية لم يحددها وعقدت اللقاءات في مطار (بن غوريون) شرقي تل أبيب.

والاثنين الماضي، هبطت طائرة خاصة تابعة لشخصية مقربة من قائد الجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر، في مطار "بن غوريون" قادمة من مطار دبي، بحسب ما أفاد الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومينتال.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إن طائرة خاصة من طراز (P4-RMA) يستخدمها رجال الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي يسيطرعلى شرق ليبيا، ستهبط في مطار (بن غوريون)، ولم تتطرق الإذاعة إلى أفراد ركاب الطائرة الذين لم تتضح هويتهم، وإذا ما كانت ستعقد لقاءات بين الشخصيات التي كانت على متن الطائرة، وبين المسؤولين الإسرائيليين.

وأضافت إذاعة "كان" أن الجنرال حفتر يحظى بدعم روسيا، ومصر والإمارات والأردن وفرنسا، وفي الماضي كانت هناك مزاعم بأن إسرائيل تساعده أيضا.

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