إيران والعراق يوقعان اتفاقا جديدا

وقَّع داود منظور، رئيس منظمة الضرائب الإيرانية، اليوم الأحد في طهران، مع علي علاوي، وزير المالية العراقي، اتفاقا جديدا بين البلدين.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن داود منظور وقَّع اتفاقا مع علي علاوي، اليوم في العاصمة الإيرانية، طهران، مذكرة تفاهم تتعلق بتجنب فرض الضرائب المزدوجة بين الدولتين.

وأكدت أن التوقيع على مذكرة التفاهم جاء خلال لقاءهما، اليوم الأحد، في طهران، وهو الاتفاق الذي ينص على التعاون في مجال تبادل المعلومات بشأن الضرائب المترتبة على عائدات رؤوس الاموال، من أجل تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات المرتبط بالأمر نفسه، والخاصة بمسار التعاون التجاري بين إيران والعراق.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد صرح في السادس والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بأن بلاده تسعى بجدية لتحويل الأموال الإيرانية لدى دولة العراق، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث عبداللهيان مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية، واتفقا على متابعة قضية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في العراق، وضرورة حل القضیة في أسرع وقت ممكن، فيما ناقش الجانبان الدبلوماسية الاقتصادية خلال الاجتماع، واتفقا على متابعة القضايا المتصلة بصادرات الغاز والكهرباء إلى العراق.

وصرحت الحكومة الإيرانية في وقت سابق بأن لديها 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، لكن هناك تقارير مختلفة حول حجم الأموال الإيرانية المجمدة في العراق.

وبموجب العقوبات الأمريكية، يودع العراق الأموال مقابل الغاز الذي يتم استيراده من إيران إلى حساب في البنك التجاري العراقي، وايران قادرة فقط على شراء البضائع الإنسانية كالغذاء والدواء من العراق نفسه.

وأدت قضية ديون العراق لإيران إلى زيارة عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إلى بغداد مرتين في الأشهر الأخيرة لإيجاد طريقة لتسوية تلك الديون.

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