محمد بن زايد للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار

أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، اتصالا هاتفيها برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، صباح اليوم.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن ابن زايد أجرى الاتصال الهاتفي للاطمئنان على سلامة الكاظمي إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرضها لها.

#محمد_بن_زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلاله على سلامته وصحته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها، ويؤكد وقوف #الإمارات وتضامنها مع #العراق في مساعيه نحو الاستقرار والأمان والتنمية.#وام pic.twitter.com/gq8mG1to4a — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 7, 2021

وأكد ولي عهد أبوظبي وقوف الإمارات مع العراق وتضامنها مه من أجل الوصول إلى الاستقرار والتنمية.

وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة استخدمت فيها طائرات مسيرة استهدفت منزله، لكنها لم تتمكن من إلحاق أي ضرر به.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن الهجوم تم تنفيذه بواسطة 3 طائرات مسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط اثنتين منها.

© Sputnik من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟

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