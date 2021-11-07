محمد بن زايد للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن ابن زايد أجرى الاتصال الهاتفي للاطمئنان على سلامة الكاظمي إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرضها لها.
#محمد_بن_زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلاله على سلامته وصحته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها، ويؤكد وقوف #الإمارات وتضامنها مع #العراق في مساعيه نحو الاستقرار والأمان والتنمية.#وام pic.twitter.com/gq8mG1to4a— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 7, 2021
وأكد ولي عهد أبوظبي وقوف الإمارات مع العراق وتضامنها مه من أجل الوصول إلى الاستقرار والتنمية.
وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة استخدمت فيها طائرات مسيرة استهدفت منزله، لكنها لم تتمكن من إلحاق أي ضرر به.
وقالت وزارة الداخلية العراقية إن الهجوم تم تنفيذه بواسطة 3 طائرات مسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط اثنتين منها.
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