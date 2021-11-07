البرهان يلتقي بوفد جامعة الدول العربية

قال وفد الجامعة العربية، الذي يزور السودان حاليا للتباحث حول الأزمة السياسية الدائرة، إنه أجرى حوارا مثمرا مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مؤكدا حرص الجامعة على إزالة العقبات أمام عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، "تحدثت مع سيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بشأن الوضع في السودان والتطورات قبل وبعد 25 تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفا "كان هناك رسالة شفهية من معالي الأمين العام بخصوص الوضع في السودان ودعم الجامعة العربية للأخوة في السودان ومسيرة الانتقال الديمقراطي".

وتابع زكي أن موقف الجامعة العربية في الحقيقة كان واضحا من اليوم الأول، ويتمثل في "الحرص على إتمام هذه المسيرة وبأفضل شكل ممكن، واعتماد الحوار كالوسيلة الأساسية للتعامل مع الإشكالات والأزمات، التي تطرأ على طريق الانتقال الديمقراطي".

وأكد أن الحديث كان "جادا وصريحا ومثمرا، وسوف أنقل الموقف الذي تحدث به سيادة الفريق أول إلى الأمين العام".

وقررت جامعة الدول العربية، أمس السبت، إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان بهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء المدنيين والعسكريين للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقالت الجامعة، في بيان، "بناء على تكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوجه وفد عالي المستوى من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".

وأوضح البيان "أنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار".

هذا وتتواصل الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في السودان، التي تفاقمت منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".