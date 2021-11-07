حزب الله اللبناني يدين استهداف منزل رئيس وزراء العراق ويدعو لتحقيق دقيق

دان حزب الله اللبناني الهجوم الذي استهدف اليوم الأحد، منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، داعيا إلى إجراء تحقيق حاسم لكشف ملابسات هذا الاعتداء.

وقالت " قناة المنار "، التابعة لحزب الله اللبناني، إن "الحزب دان، في بيان، بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية ‏مصطفى الكاظمي"، داعيا "إلى إجراء تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة".

وأضاف البيان، أن "حزب الله هنأ الكاظمي بسلامته وسلامة من معه"، داعيا إلى "بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار لإيجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد إسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع ‏الأعداء".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعرض فجر اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على تويتر طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي، ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور وأكد أن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا"، كما دانت دول عربية وإقليمية، محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي عبر استهداف منزله في بغداد بطائرة مسيرة مفخخة، وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب.

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