اشتباكات مسلحة ومطاردات... الداخلية المصرية تكشف تفاصيل ما جرى في صعيد البلاد

كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل القضاء على أكبر وأخطر تشكيل عصابي في صعيد البلاد، وتحديدا في محافظة أسوان.

وقالت الداخلية، في بيان لها، إن أجهزتها "تمكنت صباح اليوم من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر في محافظه أسوان"، مشيرة إلى أن هذا التشكيل متخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب وإستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

وأضاف البيان أن "التشكيل الإجرامي يتكون من 12 عنصر شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر يدعى حمدى أبو صالح، هارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق إتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة"، مشيرة إلى أن هذا الإجرامي والتشكيل العصابي اتخذ من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم.

وتابع أنه "من خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابي ومن خلال وضع خطة أمنية باستخدام القدرات الفنية العالية في الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابي ورصد تحركاته"، مشيرا إلى أنه "عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة".

وختم البيان بالتأكيد على أن "القوات الأمنية تمكنت فجر اليوم من رصد تحرك أفراد التشكيل العصابي والذين كانوا يستقلون 2 سيارة نصف نقل وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة"، مضيفا أنه حدث اشتباكات وإطلاق نار أسفر عن مصرع زعيم وأفراد التشكيل العصابي، وضبط عدد من الأسلحة والمواد المخدرة بحوزتهم.

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