الكشف عن المنطقة التي انطلقت منها المسيرات التي استهدفت منزل الكاظمي

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، سعد معن، اليوم الأحد، أن الطائرات المسيرة التي استهدفت مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "انطلقت من منطقة تبعد 12 كم من شمال شرق بغداد".

القاهرة- سبوتنيك. وقال معن في مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية: "المعلومات المتوفرة تؤكد أن المسيّرات التي استهدفت منزل رئيس الوزراء انطلقت من منطقة تبعد 12 كلم من شمال شرق بغداد".

وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزله، حسبما صرحت خلية الإعلام الامني في بيان لها.

وأوضح البيان أن الكاظمي لم يصب "بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن"القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على تويتر طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي، ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور وأكد أن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا".

ووصف المجلس الوزاري العراقي للأمن الوطني محاولة اغتيال الكاظمي، بأنه استهداف خطير لسيادة الدولة، مؤكدًا أن أجهزة الأمن ستعمل لكشف المتورطين في المحاولة.

وشدد على أنه "ستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات؛ للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة".

ودانت دول عربية وإقليمية، محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي عبر استهداف منزله في بغداد بطائرة مسيرة مفخخة، وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب.

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