مصدر: مقتل جنديين سوريين بانفجار استهدف سيارة تابعة للجيش السوري بريف درعا

قتل جنديان سوريان، وأصيب اثنان آخران، جراء انفجار عبوة ناسفة، في سيارة تابعة للجيش السوري، في ريف درعا، جنوبي البلاد.

دمشق- سبوتنيك. وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد إنه تم "مقتل جنديين سوريين وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة بسيارة إطعام للجيش السوري، على طريق الشيخ مسكين - ازرع في ريف درعا".

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، افتتح الأربعاء الماضي، المكتب القنصلي في محافظة درعا؛ وذلك بعد استكمال عمليات التسوية وتسليم السلاح من قبل المسلحين، في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

ووافق مجلس الوزراء السوري، الثلاثاء الماضي، على البدء بخطة تنموية وخدمية في المناطق التي أجريت فيها عمليات التسوية في محافظة درعا، ومن ضمنها فتح مركز قنصلي، لتقديم الخدمات القنصلية.

وتم خلال الشهر الماضي، إجراء عمليات تسوية أوضاع المسلحين في كامل مناطق ريف درعا؛ تنفيذاَ لاتفاق التسوية.

وسيقوم المكتب القنصلي مباشرة بتقديم خدمات تصديق واستصدار وثائق للأهالي؛ خاصة مع وجود نسبة كبيرة من المغتربين، الذين كانوا يضطرون للسفر إلى دمشق لتصديق وثائقهم الخاصة بالسفر.

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