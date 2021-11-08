إسرائيل ومصر تتفقان على تعزيز تواجد الجيش المصري في منطقة رفح

صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه اتفق مع نظيره المصري على تعزيز تواجد قواته في منطقة رفح.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه جرى خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة أمس الأحد "التوقيع على تعديل للاتفاقية المنظمة لوجود الحرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة".

عُقد، أمس (الأحد)، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين. 🇪🇬 🇮🇱



خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة. pic.twitter.com/QXykzvasli — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2021

وذكر أنه "تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي".