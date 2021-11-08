إسرائيل ومصر تتفقان على تعزيز تواجد الجيش المصري في منطقة رفح

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه جرى خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة أمس الأحد "التوقيع على تعديل للاتفاقية المنظمة لوجود الحرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة".
عُقد، أمس (الأحد)، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين. 🇪🇬 🇮🇱— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2021
خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة. pic.twitter.com/QXykzvasli
وذكر أنه "تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي".
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