عالم مصريات يكشف عن تفاصيل لغز فرعوني جديد

كشف عالم المصريات الشهير، الدكتور زاهي حواس، عن تفاصيل لغز فرعوني جديد يتعلق بـ "الهريم الذهبي".

جاء ذلك في كتابه الجديد "معجزة الهرم الأكبر"، الذي تطرق فيه بما في ذلك إلى الباب السري للهرم الأكبر "خوفو"، بحسب موقع "مصراوي".

ويشير "الهريم" إلى أعلى قمة الهرم، ويتطرق حواس إلى مسألة ما إن كان هرم "خوفو" قد تم بناؤه من دون قمة أم لا.

وبحسب عالم المصريات فإن هرم "خوفو" فقد من قمته 9 أمتار، على يد الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة عندما بدأ في بناء هرمه في منطقة اللشت إحدى القرى التابعة لمركز العياط في محافظة الجيزة.

وأكد أنه عثر داخل هرم الملك أمنمحات الأول على عدد من الأحجار الجيرية مكتوب عليها اسم الملك خوفو.

لكن حواس شدد على أنه ليس هناك دليل أثري أو لغوي يقطع بأن قمة هرم "خوفو" كان يعلوها هريم، باستثناء ما أورده مؤرخان.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المؤرخ اليوناني ديودور الصقلي، ذكر أن هرم الملك خوفو كان يعلوه هريم بارتفاع 2,664 متر.

فيما قال المؤرخ الروماني بليني الأكبر أنه شاهد الهريم عام 30 ق.م. وبحسب حواس فإن هناك أيضا أساطير ذكرها الرحالة العرب يتحدث بعضها عن أن قمة الهرم الأكبر كان يعلوها تمثال من الذهب.

في المقابل يؤكد زاهي حواس أن الهرم الأوسط "خفرع" كان يعلوه هريم هو عبارة عن قمة ذهبية، وأشار أيضا إلى العثور على الجزء الأسفل لهريم بجوار الأهرامات الجانبية لهرم الملك منقرع وهو الهرم الأصغر ضمن أهرامات الجيزة الثلاثة.

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