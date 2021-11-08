حسام زكي يعتزم زيارة السعودية إذا احتاج الأمر من أجل حل الأزمة مع لبنان

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية.

وأشار زكي، بحسب تغريدات متوالية للرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، إلى أن "المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع".

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بعد لقائه الرئيس عون: حضرنا لتبيان ما إذا كان هناك من إمكانية لتقريب وجهات النظر فالمصلحة اللبنانية والمصلحة الخليجيّة هدفنا وسبيلنا pic.twitter.com/DbN5ujO915 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 8, 2021

وأكد أن الحوار مع الرئيس عون كان صريحاً كالعادة، ولفت إلى أنه "سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبنهاية اليوم سيكون هناك شكلاً عامّاً للمسار الذي سنسير فيه وإنشاء الله تكون الأمور إيجابية".

ونوه زكي، إلى أنه "إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك".

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بعد لقائه الرئيس عون: إذا احتاج الأمر لزيارة إلى السعودية سأقوم بها ولكن يجب أن نلمس حلحلة في الأزمة وأجواء اللقاء مع الرئيس عون إيجابية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 8, 2021

وختم قائلاً: "يجب أن نشعر أن هناك حلحلة في الأزمة حتى ننتقل إلى المرحلة المقبلة من الحل".

وكانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين قد طردت، قبل عدة أيام، سفراء لبنان لديها؛ وذلك بعد تسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تسلمه حقيبة الإعلام، تضمنت ما أسماه "عبثية الحرب في اليمن".