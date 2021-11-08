تسجيل
11:01 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    هاكرز

    تقرير: إسرائيل استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على منظمات فلسطينية أعلنتها "إرهابية"

    © AFP 2021 / THOMAS SAMSON
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1200x675_80_0_0_3d25223e87dca98a47e6e9a4bf458454.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111081050650163-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    استخدمت إسرائيل، برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" في التجسس على الهواتف المحمولة لستة نشطاء اجتماعيين فلسطينيين ونشطاء حقوقيين، بحسب ما أفادت به، اليوم الإثنين، ثلاث هيئات دولية قامت بفحص هواتفهم.

    وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه بحسب التقرير فإن أربعة من الهواتف المخترقة ببرنامج التجسس "بيغاسوس" تحمل أرقاما إسرائيلية (في شبكات Cellcom وPartner وHOT Mobile)، وأصحابها من سكان القدس الشرقية ويحملون بطاقات هوية إسرائيلية.

    نيد برايس
    © AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
    واشنطن تحرج إسرائيل وتكذب روايتها بشأن 6 منظمات فلسطينية

    واعتبرت أن هذا هو أول دليل على المراقبة باستخدام البرنامج ضد أرقام هواتف إسرائيلية.

    وبحسب التقرير الجديد، فإن ثلاثة من الناشطين الفلسطينيين المخترقة هواتفهم هم أعضاء في منظمات المجتمع المدني التي أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس "منظمات إرهابية".

    وتم زرع برنامج التجسس في الهواتف المختلفة للناشطين بين يوليو/ تموز 2020 وأبريل/ نيسان 2021.

    والهيئات التي أجرت الفحص الفني على الهواتف بشكل منفصل واكتشفت أنها مخترقة ببرنامج التجسس الإسرائيلي هي سيتيزين لاف من جامعة تورنتو ومنظمة العفو الدولية وفرونت لاين ديفندرز.

    وتنص قواعد ترخيص تصدير الأسلحة التي منحتها وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى شركة "إن إس أو" (NSO) المنتجة لبرنامج التجسس على أنه لا يُسمح إلا لأجهزة الأمن الإسرائيلية بمراقبة الهواتف التي تحمل أرقاما إسرائيلية، وأن رمز منطقة الهاتف الإسرائيلي 972 (بالإضافة إلى رمز المنطقة الفلسطيني 970) ممنوع تتبعه من قبل أي عميل آخر لـ NSO.

    وسبق أن صرحت الشركة، التي تبيع منتجاتها للحكومات فقط أن أنظمتها غير معتمدة للاستخدام في تعقب الأرقام الإسرائيلية والأمريكية.

    والشهر الماضي، أعلن غانتس تصنيف 6 منظمات مدنية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية.

    وقالت إسرائيل إن لديها المعلومات الاستخبارية التي تكشف سبب اتخاذ قرارها وأنها ستوفد مبعوثا إلى واشنطن لإطلاع الأمريكيين عليها، لكنها لم تكشف أبدا عن فحوى هذه المعلومات المفترضة.

    وبحسب التقرير فإن الهاتفين الآخرين، مملوكان لشركات اتصالات الفلسطينية. وفي الواقع، تعتمد السلطة الفلسطينية على إسرائيل في كل ما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات وتنظيم عملها، بحسب "هآرتس".

    وافق ثلاثة من الناشطين الفلسطينيين الذين استخدم ضدهم برنامج "بيغاسوس" على نشر أسمائهم، وهم غسان خلايقة، باحث ميداني في الحق - أقدم مؤسسة قانونية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وصلاح حموري المحامي في منظمة الضمير لدعم المعتقلين الفلسطينيين،  وأوبي العبودي مدير معهد بيسان للأبحاث وهو يحمل الجنسية الأمريكية.

    يشار إلى أن برنامج "بيغاسوس" أثار قبل نحو شهرين ضجة دولية، بعدما كشف تحقيق استقصائي شاركت فيه العديد من وسائل الإعلام الكبرى أن البرنامج الإسرائيلي استخدم في التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول العالم حيث تم اختراق نحو 50 ألف هاتف شخصي من بينها هواتف صحفيين وسياسيين ورؤساء وملوك حول العالم.

    للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    "بيغاسوس" يوسع آفاق التجسس الالكتروني ويطرق باب الرؤساء
    لوموند: المغرب يقاضي صحيفة فرنسية بسبب أزمة برنامج "بيغاسوس"
    إعلام: اختراق هواتف 5 وزراء فرنسيين ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي
    واشنطن تحرج إسرائيل وتكذب روايتها بشأن 6 منظمات فلسطينية
    محكمة هندية تحقق في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" لاختراق هواتف مسؤولين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جوجو المطرقة هامنر (يسار) وتيري القبضة المشاكسة لندن، خلال نزاع الفنون القتالية في الملابس الداخلية للنساء في FSW ملعب أرينا إف إس دبليو في لاس فيغاس، نيفادا 31 أكتوبر 2021
    بطولة الفنون القتالية للنساء بالملابس الداخلية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك