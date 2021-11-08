الداخلية العراقية تقيل أحد قادة الشرطة من منصبه

أصدرت وزارة الداخلية العراقية قرارا، اليوم الاثنين، بإقالة قائد شرطة محافظة المثنى من منصبه.‏

وتقرر إعفاء قائد الشرطة، اللواء عبد الرضا كاطع، من منصبه، وإحالته إلى دائرة المتابعة في بغداد، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، وحصل عليه موقع "السومرية نيوز".

وأفصح مصدر أمني في تصريحات لـ"السومرية نيوز" أنه سيتم إدارة منصب كاطع من جانب معاونه لحين الاستقرار على بديل له.

وعن أبرز المرشحين لمنصب قائد شرطة محافظة المثنى، كشف المصدر أنهم 3، هم اثنان عميدان بينما الثالث لواء.

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