الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط "مسيرة" تابعة لـ "حماس"

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أسقط طائرة مسيّرة تابعة لحركة "حماس" تم إطلاقها من قطاع غزة.

وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "قبل وقت قصير عبرت طائرة دون طيار تابعة لمنظمة حماس الإرهابية إلى البحر وتم إسقاطها".

وأضاف: "تتبعت وحدة المراقبة الجوية الطائرة المسيرة طوال الحادث".

לפני זמן קצר, כלי טיס בלתי מאויש של ארגון הטרור חמאס חצה לים ויורט.



כלי הטיס היה במעקב של יחידת הבקרה האווירית לאורך כל האירוע.



צה״ל ימשיך לשמור ולהגן על שמי מדינת ישראל ותושביה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2021

وقبل ذلك بوقت قصير، قالت وسائل إعلام عبرية بينها قناة "كان" الرسمية، إنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة القبة الحديدية على هدف على حدود قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

מערכת כיפת ברזל הופעלה בעוטף עזה, הנסיבות נבדקות@Itsik_zuarets (צילום: חדשות ביטחון שדה)https://t.co/48TjHgqo0E pic.twitter.com/ui2VDiCjQj — כאן חדשות (@kann_news) November 8, 2021

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي عدة مرات خلال العام الجاري، إسقاط طائرات مسيّرة تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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