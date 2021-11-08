ولي عهد السعودية الأسبق يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

تصدر اسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي عهد السعودية الأسبق، قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلا على "تويتر" في المملكة

وذلك بعد خروجه من المستشفى بأمريكا. وكتب الأمير سطام بن خالد "الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء"، فيما كتب الأمير عبد الله بن سلطان "الحمدلله على سلامة سيدي الوالد (...) فهو القدوة الحسنة في التواضع والأخلاق الرفيعة والقلب العاطف الحنون علينا جميعا".

الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء.#الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/BtogysAAR1 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 6, 2021

وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، قد شغل منصب ولي العهد السعودي في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2015 حتى أبريل/ نيسان من العام نفسه، عندما أعفاه من منصبه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الحمدلله على سلامة سيدي الوالد #الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وادام عليه الصحة والعافيه فهو القدوة الحسنة في التواضع والأخلاق الرفيعه والقلب العاطف الحنون علينا جميعاً الله يعزك ويديمك ..

واسأل الله ان يغفر لأخي الأمير #منصور_بن_مقرن ويسكنه الفردوس الأعلى pic.twitter.com/fVT6yW9uDk — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) November 6, 2021

وعندما ترك الأمير مقرن منصب ولي العهد في عام 2015، كان وقتها عمره 76 عاما، وهو الابن الـ35 من أبناء الملك المؤسس للمملكة السعودية، عبد العزيز آل سعود.

وجاء ترك الأمير مقرن بن عبد العزيز لآخر منصب حكومي له، في العام 2015، بعد العمل العسكري والمدني في المملكة لمدة عقود.

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