مصر تحظر التدخين في هذه الأماكن وتفرض غرامات على المخالفين والمسؤولين

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، توجيهاتها إلى جميع الوزراء والمحافظين والجهات المعنية بشأن تطبيق قانون منع التدخين في المنشآت العامة.

وجاء في نص القرار الذي نقله موقع "مصراوي"، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وجّه بسرعة اتخاذ اللازم من أجل تفعيل آليات تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية.

وأوضح نص القرار أن القانون يشمل حظر التدخين نهائيا وبصوره كافة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، والأماكن الأخرى في حال صدور قرار بشأنها من وزير الصحة.

ووفقا للموقع الإخباري المصري، يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن بتطبيق كل الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، ويعاقب على إخلاله بهذه القواعد بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.

كما أشار القانون إلى معاقبة الشخص المدخن نفسه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه، وفقا لما أوضحه الموقع المصري.

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